Croácia vira para cima da Inglaterra na prorrogação e vai à sua primeira final

Data: 11/07/2018



A seleção da Croácia virou para cima da Inglaterra na prorrogação e alcançou uma histórica classificação para a final da Copa do Mundo, onde enfrentará a França , no próximo domingo (15). Esta é a primeira vez que a equipe chega a uma decisão do Mundial (até então, a melhor participação croata na Copa datava de 1998, quando a seleção caiu na semifinal).

A história da suada classificação da Croácia nesta quarta-feira (11) começou a ser escrita com um gol a favor da Inglaterra logo aos 4 minutos de partida. A equipe comandada pelo técnico Zlatko Dalic conseguiu o empate no tempo normal e o gol da virada veio somente no segundo tempo da prorrogação. Trippier marcou para os ingleses, enquanto Perisic e Mandzukic viraram a favor dos croatas.

Esta foi a terceira vez que a Croácia precisou de mais de 90 minutos para conseguir sua classificação nesta Copa – igualando o recorde da Argentina, em 2014, e da Inglaterra, em 1990.

Além de todo o drama e caráter histórico, a partida disputada diante de 78 mil pessoas no Estádio de Lujniki, em Moscou, também foi marcada pelas vaias da torcida russa ao zagueiro croata Vida a cada vez que ele pegava na bola. O jogador esteve em meio a polêmica nesta semana após gravar um vídeo exaltando s Ucrânia, que tem conflito com a Rússia por conta do controle da fronteira entre os dois países.

As duas seleções foram a campo com praticamente as mesmas escalações das quartas de final, com exceção da entrada do meio-campista Brozovic na vaga do atacante Kramaric na Croácia. Mas nem deu tempo para a s propostas de jogo de cada lado aparecerem.

L ogo aos quatro minutos de jogo, Dele Alli sofreu falta frontal a um passo da entrada da área ao ser atropelado por Modric. Trippier cobrou com precisão no canto esquerdo do gol defendido por Subasic, que não teve chance de defesa. Este foi o sexto gol de falta desta edição da Copa do Mundo e foi o 12º gol de jogadores do Tottenham no torneio, fazendo do clube o líder no quesito.

O placar inaugurado logo no início da partida deu confiança aos ingleses e obrigou a Croácia a buscar o ataque, tornando o jogo aberto. Os croatas, no entanto, não conseguiam penetrar a defesa adversária, repetindo a deficiência demonstrada contra a Rússia, nas quartas de final, muito em função das atuações apagadas de Modric e Rakitic. A seleção da Inglaterra, por outro lado, tentava acelerar bastante as jogadas, mas parava no jogo seguro dos zagueiros Lovren e Vida.

Aos 21 minutos, a Croácia errou saída de bola e Sterling tocou para Kane dentro da área, mas o artilheiro da Copa do Mundo errou o alvo. De todo modo, a equipe de arbitragem havia marcado impedimento. Kane teve uma segunda chance aos 29 minutos, ao receber ótima bola de Lingard dentro da área, mas o atacante chutou em cima de Subasic. No rebote, o próprio Kane acertou a trave, mas mais uma vez o bandeira assinalou posição irregular.

A primeira chegada mais perigosa da Croácia veio só aos 31 minutos de jogo, em bom chute de Rebic para defesa firme de Pickford. Quatro minutos depois, os ingleses recuperaram a bola na intermediária e avançaram rápido com Kane, que deixou a bola com Dele Alli até que Lingard chutou à esquerda do gol. O último lance de maior emoção na primeira etapa veio aos 44 minutos, após saída errada Inglaterra que sobrou para Rakitic dentro da área, mas o jogador do Barcelona demorou muito para concluir a jogada e acabou bloqueado.

As duas equipes voltaram do intervalo sem alterações e os croatas demonstraram desde o início que seriam mais incisivos na busca pelo gol, mas a Inglaterra se defendia bem e ainda conseguia assustar em algumas chegadas pelo lado direito.

Até que, aos 23 minutos, o nó inglês foi desatado. Vrsaljko, que era dúvida para o jogo devido a um problema no joelho, recebeu com espaço pelo lado direito e mandou para a área, onde Perisic conseguiu se antecipar a dois marcadores e desviou para o gol.

O jogo ficou completamente a favor dos croatas e o próprio Perisic quase virou três minutos mais tarde. A defesa inglesa bateu cabeça e o camisa 4 da Croácia conseguiu invadir a área e bater cruzado, acertando a trave. No rebote, Rebic acabou mandando nas mãos do goleiro Pickford.

O técnico inglês, Gareth Southgate, decidiu então mandar a campo o atacante Rashford no lugar de Sterling para tentar tirar seu time do sufoco. E a Inglaterra voltou a conseguir chegar ao ataque – ainda que timidamente – como aos 31 minutos, quando Lingard dominou dentro da área, mas errou o alvo na tentativa de chute cruzado.

Insistência recompensada

A Croácia seguiu melhor em campo e chegou perto do gol da virada aos 37 minutos, quando Mandzukic recebeu passe dentro da área e girou bem para o gol, mas Pickford espalmou. No minuto seguinte, esses mesmos dois personagens disputaram pelo alto e a bola sobrou para Perisic tentar de cobertura, mas dessa vez o camisa 4 mandou por cima. E a partida foi para a prorrogação.

Os ingleses melhoraram no tempo extra e quase retomaram a dianteira no placar aos 8 minutos, em cabeçada de Stones que só não entrou no canto direito do gol por conta de intervenção de Vrsaljko em cima da linha. Mas, aos poucos, os croatas voltaram a ser superiores e chegaram muito perto do gol já nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação, em desvio de Mandzukic que o goleiro abafou com muita coragem.

Mas se Pickford ganhou os dois primeiros duelos contra o atacante, no terceiro ele foi vazado. Mandzukic recebeu dentro da área após passe de cabeça de Perisic e fuzilou com a perna esquerda para virar a partida.

Os ingleses então foram para cima, com a entrada do atacante Vardy no lugar do lateral/zagueiro Walker. Já os croatas se fecharam mandando a campo o zagueiro Corluka na vaga do herói Mandzukic. Entre um susto e outro, acabou prevalecendo a luta dos jogadores da Croácia , que seguirão na busca pelo título inédito.

Fonte: Esporte – iG