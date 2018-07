Jogadora alagoana Marta é escolhida nova embaixadora da ONU Mulheres

Data: 12/07/2018



A ONU Mulheres nomeou, nesta quinta-feira, a jogadora de futebol brasileira Marta Vieira da Silva como Embaixadora da Boa Vontade para mulheres e meninas no esporte.

Marta vai apoiar o trabalho das mulheres pela igualdade de gênero e autonomia delas em todo o mundo.

Coragem

Por cinco vezes consecutivas, Marta foi nomeada a melhor jogadora do ano pela Fifa. Ela conquistou a Medalha de Prata nas Olimpíadas de 2004 e 2008 atuando na Seleção Brasileira de futebol feminino e é a maior pontuadora de todos os tempos do torneio da Copa do Mundo Feminina da Fifa. Em 2007, ganhou a Bola de Ouro.

A chefe da ONU Mulheres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, afirma que Marta é um modelo excepcional para mulheres e meninas, e um exemplo de determinação, coragem e talento.

Num comunicado, emitido pela agência da ONU, Marta disse que é uma honra se tornar embaixadora da Boa Vontade para mulheres e meninas no esporte e que vai trabalhar com a ONU Mulheres para elas tenham as mesmas oportunidades que dadas a pessoas do sexo masculino. E lembrou que o esporte é uma ferramenta fantástica de empoderamento de todos.

Liderança

Para a jogadora, a prática de um esporte ajuda a combater estereótipos e a aumentar a autoestima além de ensinar liderança, melhorar a saúde e até mesmo desenvolver habilidades econômicas.

Segundo estatísticas sobre as últimas Olimpíadas, realizadas no Rio de Janeiro, cerca de 45% dos atletas que participaram eram mulheres. A igualdade de gênero é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o de número 5, que prevê paridade entre homens e mulheres em todas as áreas até 2030.

Antes de assumir o posto com a ONU Mulheres, a jogadora Marta também atuou como Embaixadora da Boa Vontade do Programa da ONU para o Desenvolvimento, Pnud, nos últimos anos.

Fonte: ONU News