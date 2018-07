Justiça Itinerante promove casamento coletivo em Penedo nesta sexta (13)

Data: 11/07/2018



O Poder Judiciário de Alagoas, por meio do projeto Justiça Itinerante, promove casamento coletivo em Penedo, nesta sexta-feira (13). Cinquenta casais deverão participar da cerimônia, que será conduzida pelo juiz André Gêda Peixoto Melo, às 19h.

O casamento ocorrerá no ginásio do Sesi, localizado na avenida Mario Freire Leahy, s/n, no bairro Santa Luzia. Antes da cerimônia, porém, ocorre a habilitação dos pretendentes, na Escola Estadual Ernani Mero, das 8h às 13h.

Os interessados em oficializar a união devem levar os seguintes documentos para a habilitação: certidão de nascimento original, certidão de casamento com averbação do divórcio (caso algum seja divorciado), certidão de casamento e de óbito (caso algum dos pretendentes seja viúvo) e cópias do RG, CPF e do comprovante de residência.

A escola fica na Praça Largo de Fátima, também no bairro Santa Luzia. Mais informações com o setor da Justiça Itinerante, pelo telefone (82) 4009.3162.

Fonte: TJ/AL