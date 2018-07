Presidente Felipe Feijó se reúne com representantes do sub- 23

O Presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó, se reuniu nesta quinta- feira (12), com os representantes dos clubes na categoria sub- 23 para reforçar os documentos e últimos detalhes necessários para a competição, apesar de algumas ausências em virtude de compromissos, ficou decidido que o arbitral será na próxima segunda- feira (23), no auditório do Estádio Rei Pelé, às 15 horas.

Estiveram presentes na reunião: O presidente da Federação Alagoano de Futebol, Felipe Feijó, o Diretor Administrativo, Júnior Beltrão, o Diretor de Competições, Luciano Sampaio, o Presidente de honra do Sete de Setembro, João Batista, o Presidente do FF Sports, Francisco Ferro, representando as equipes Internacional-Zumbi e Sport Atalaia, Luiz Osmar.

Fonte: FAF