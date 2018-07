Secretaria de Ação Social e Fiscalização de Postura recebem reforço com novos veículos

Data: 12/07/2018



Na manhã desta quinta-feira, 12, o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão (PDT), acompanhado do vice-prefeito, Ronaldo Lopes (MDB), vereadores e secretários, entregou três novos veículos para reforçar o atendimento à população. Adquiridos com recursos próprios, a Ação Social recebeu uma van Ducato de 16 lugares e um Fiat Mobi. Já a Fiscalização de Postura ganhou uma motocicleta Yamaha.

“Estamos felizes com os investimentos na frota de veículos que vão facilitar o atendimento aos assistidos da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Semthas). Sabemos da dificuldade de alguns penedenses para se locomover e, até, financeiramente. Agora, tudo será bem mais fácil para irmos ao encontro de todos. Agradeço ao prefeito Marcius pelos investimentos em prol de todos”, comemorou a secretária Izabel Cabral.

Em seu terceiro mandato à frente de Penedo, Beltrão lembrou que a Ação Social permanece no mesmo prédio, desde a década passada. Com ressalvas, quando tudo começou era bem mais difícil de trabalhar com a falta de recursos e de infraestrutura para pôr em prática políticas públicas e sociais.

“Graças a Deus e ao esforço de uma equipe engajada conseguimos mudanças significativas. Ninguém governa sozinho, governamos de mãos dadas com os servidores e a população, desta forma estamos fazendo a cidade avançar. Diferente de quando recebemos a prefeitura em gestões passadas. Pois bem, de mãos dadas com todos e com muita fé em Deus, ainda vamos fazer muito mais por Penedo.”, garantiu o prefeito Marcius Beltrão.

Por: Roberto Miranda