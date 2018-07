ÁUDIO: OparaNews presente na solenidade de entrega de veículos para a SEMTHAS

Data: 12/07/2018

A Prefeitura Municipal de Penedo realizou nesta quinta-feira, 12, a entrega de três veículos para reforçar o atendimento à população. Adquiridos com recursos próprios, a Ação Social recebeu uma van Ducato de 16 lugares e um Fiat Mobi. Já a Fiscalização de Postura ganhou uma motocicleta Yamaha.

Nossa reportagem, OparaNews, esteve presente e conversou com a Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, Dona Bel, com o vereador Ernande Pinheiro e com o prefeito Marcius Beltrão.

Durante a entrevista com o vereador Ernande Pinheiro, outros assuntos foram abordados, tais como: o Legislativo Municipal e o Sport Club Penedense, que aliás segundo o edil Renan Filho se comprometeu em iniciar os trabalhos para a instalação dos refletores no estádio Dr. Alfredo Leahy. Já com o prefeito Marcius Beltrão, além de falar da entrega dos veículos à SEMTHAS, ele falou dos investimentos que estão por vir para Penedo na parte do Turismo e Economia com instalação de empresas no município ribeirinho e também reafirmou que o concurso público ainda sairá este ano de 2018 onde irá contemplar diversas vagas.

Confira abaixo os áudios:



Vereador Ernande Pinheiro

Secretária Dona Bel

Prefeito Marcius Beltrão



por Redação