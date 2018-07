Prefeitura de Penedo apresenta projeto piloto PGS-medical

Data: 13/07/2018



A Prefeitura de Penedo realizou na manhã de sexta-feira (13), na Casa de aposentadoria a apresentação do projeto piloto PGS-medical, realizado em parceria com a empresa gobox. O projeto faz parte do programa de desenvolvimento na área da saúde, idealizado pelo gabinete do prefeito, secretaria de saúde e Instituto de ciência e tecnologia- ICT Penedo, para consolidar o município como a Capital da inovação médica.

Participaram do evento de lançamento, o Prefeito de Penedo Marcius Beltrão, vice Ronaldo Lopes, vereadores, secretários municipais, o secretário de saúde Pedro Madeiro, o Procurador geral do Município Francisco Souza Guerra, o Diretor da Gobox Wagner Marques, funcionários públicos, médicos e profissionais da saúde, entre outras autoridades.

O diretor da GoBox Wagner Marques explicou para os presentes as questões técnicas referentes ao projeto, na qual por meio de um software desenvolvido pela empresa, será realizado o acompanhamento da população usuária do sus, onde a partir dai, as pessoas com risco a desenvolverem doenças crônicas, entre outras enfermidades, serão tratadas preventivamente, afim de que não adoeçam.

Esse acompanhamento continuo indicará quais as faixas da população precisam desse cuidado especial, devido a sua predisposição a determinadas doenças. Assim por meio do tratamento precoce, muitos deixarão de necessitar de procedimentos complexos, garantindo economia aos cofres públicos.

O Secretario Municipal de Saúde Pedro Madeiro destacou a importância do projeto hora apresentado, por se tratar de uma inovação que propiciará economia aos gastos relacionados aos pacientes crônicos, na medida em que as diversas enfermidades serão tratadas antes que se agravem.

O Prefeito Marcius Beltrão enfatizou que através da inovação médica e tecnológica, a população pendedense só tem a se beneficiar, com acesso mais rápido e eficiente aos serviços públicos de saúde.

“Penedo tem saído na frente do restante do pais, investindo em tecnologia, inovação e principalmente saúde. Esse é um desafio motivado pelo comprometimento com a população usuária do SUS em Penedo. Preventivamente vamos acompanhar, estabelecer procedimentos, protocolos e consultas periódicas, para evitar que a população penedense se acometa com diversas doenças como câncer, diabetes, hipertensão, entre outras doenças crônicas que assolam o Brasil e o mundo”, destacou.

Fonte: Ascom