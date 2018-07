PC já sabe quem são os envolvidos no sequestro do vendedor de Teotônio Vilela

Data: 13/07/2018



A Polícia Civil já sabe quem são as pessoas envolvidas no sequestro do vendedor, Ailton Alysson, 35 anos, levado por homens encapuzados de um salão de beleza na cidade de Teotônio Vilela, no Leste alagoano. O delegado do caso, Arthur César, informou nesta sexta-feira (13) que o inquérito deve ser concluído até o final do mês.

À imprensa, o delegado disse que não tem informações sobre o paradeiro de Ailton, mas garante que as investigações avançaram e que, tão logo seja comprovada autoria do crime, será pedida a prisão dos suspeitos. A expectativa, tanto da polícia, quanto da família é que a prisão dos suspeitos resulte na localização da vítima.

A família disse ao site Alagoas NT que não tem recebido informações sobre o caso, porque seguem praticamente em sigilo. A mãe da vítima foi, inclusive, hospitalizada depois do drama que vem enfrentando com o desaparecimento, que já passa de 20 dias.

O fato mais recente sobre o crime, foi a localização do veículo de Ailton, um Fiat Bravo, de cor bege e placa de Arapiraca NMI -6403, encontrado carbonizado no dia 26 de junho, em um canavial no município de Limoeiro de Anadia.

Fonte: AL24horas