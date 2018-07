Corpo é encontrado com as mãos amputadas no bairro Cidade Universitária

Data: 15/07/2018

O corpo de um jovem foi encontrado no fim da tarde deste sábado, 14, enterrado em uma cova rasa, no bairro Cidade Universitária, parte alta de Maceió. O cadáver estava com as mãos amputadas e apresentava marcas de tiros.

Militares do Batalhão de Polícia de Guarda (BPGD) receberam uma denúncia que informava a localização do corpo. Ao chegar ao local, eles encontram o corpo do jovem, identificado como Alisson Souza Silva, 19 anos, com perfurações feitas por arma de fogo nas regiões da cabeça e costas. As mãos da vítima foram amputadas e não foram encontradas.

Segundo informações policiais, Alisson era morador do Conjunto Village Campestre.

O crime será investigado pela Polícia Civil. O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (IC) enviaram equipes ao local para realizar os devidos procedimentos.

Fonte: CadaMinuto