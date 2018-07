Alcides Gusmão é eleito presidente do TJ/AL para o próximo biênio

Data: 17/07/2018



O desembargador Alcides Gusmão da Silva foi eleito presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas para o próximo biênio, que corresponde aos anos de 2019 e 2020. A eleição aconteceu durante sessão administrativa nesta terça-feira (17).

Atualmente, Gusmão preside a 3ª Câmara Cível do Tribunal.

Além de escolherem o presidente, o Pleno ainda elegeu o restante da cúpula do TJ. Fernando Tourinho de Omena Souza será o corregedor-geral da Justiça, e Elisabeth Carvalho Nascimento será a vice-presidente.

Os desembargadores Washington Luiz Damasceno Freitas e Celyrio Adamastor Tenório Accioly foram eleitos para compor e Conselho Estadual da Magistratura.

“Compete a nós pensarmos nos novos caminhos a perseguirmos aqui no Tribunal, esperamos sempre contar com a compreensão e ajuda dos senhores. Vamos arregaçar as mangas, fazer o nosso planejamento e partir para o trabalho. Pretendemos dar continuidade ao trabalho do desembargador Otávio Praxedes e, dentro do possível, melhorar as condições do nosso Judiciário, cada vez mais”, afirmou Gusmão.

Atualmente integrante da 2ª Câmara Cível, a desembargadora Elisabeth Carvalho já foi presidente do TJAL entre 2009 e 2010, e vice-presidente no biênio 2005-2006.

“Espero agora já com a experiência de ter passado pelo cargo, corresponder às expectativas dos servidores, dos colegas, e da sociedade, principalmente”, colocou.

Já o desembargador Fernando Tourinho, integrante da 1ª Câmara Cível no momento e diretor da Escola Superior da Magistratura (Esmal), ressaltou o peso do cargo de corregedor.

“É uma responsabilidade muito grande e a gente a partir de hoje já começa a pensar no que pode melhorar nos serviços que prestamos. A Corregedoria precisará muito da Associação dos Magistrados de Alagoas (Almagis), bem como de todos os servidores”, avaliou.

Atual presidente do Tribunal, Otávio Leão Praxedes fez elogios aos próximos gestores. “Gostaria de dizer da minha satisfação em ter conduzido o processo de sucessão sem obstáculos, e frisar que todos são colegas honrados e merecedores. As portas da Presidência estão abertas ao senhores”.

O juiz Ney Alcântara, presidente da Associação Alagoana de Magistrados (Almagis), também congratulou a futura cúpula. “Que tenham uma gestão de excelência. Nós da Associação estaremos sempre à disposição dos senhores, no que for necessário”.

Fonte: G1/AL