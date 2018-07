Operação flagra 132 veículos com irregularidades de trânsito na AL-101 Sul

Data: 17/07/2018



Uma operação, desencadeada pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) em parceria com a Arsal, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Secretaria de Segurança Pública (SSP) e BPTran, resultou, na tarde desta terça-feira, 17, na autuação de 132 motoristas e apreensão de 22 veículos. A ação policial aconteceu na AL-101 Sul, em Marechal Deodoro.

Segundo informações do BPRv, a intenção da operação era intensificar a fiscalização para identificar veículos com irregularidades. Em poucas horas da blitz policial, os militares flagraram 132 veículos com licenciamento atrasado e para-brisas quebrados.

Para identificar as irregularidades, os policiais contaram com o apoio do helicóptero e de uma câmera de segurança, fornecidos pela SSP. “A câmera captava as placas dos veículos e já fornecida a informação se apresentava irregularidades ou não”, informou tenente-coronel Carlos Alberto Luna, comandante do BPRv.

Dos 132 carros identificados com infração de trânsito, apenas 22 foram apreendidos. Ainda conforme o BPRv, alguns condutores realizaram os pagamentos dos licenciamentos ainda no local da operação. Com isto, os automóveis foram liberados, mas os motoristas foram autuados no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que classifica a infração como gravíssima e prevê multa de R$ 293,47.

Com a operação, o trânsito na região ficou lento.

Fonte: AL24horas