Ricardo Araújo participa da 5ª Reunião do Fórum Sergipano de Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte

Data: 17/07/2018



O Superintende Municipal de Transporte e Trânsito de Penedo, Ricardo Araújo, participou nesta terça-feira (17), no município sergipano de Lagarto da 5ª Reunião do Fórum Sergipano de Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte, que aconteceu na Câmara Municipal de Lagarto.

O evento teve o objetivo de discutir e traçar metas a respeito da mobilidade urbana, da educação e segurança no trânsito e contou com a presença da Diretora-Presidente do Detran de Sergipe, Luciana Cândida Déda Chagas de Melo. Durante a realização do Fórum o ônibus educativo do Detran esteve na cidade e duas escolas municipais receberam palestras educativas sobre o trânsito.

Para o Superintendente Ricardo Araújo a discussão foi com foco atual e direcionado, principalmente para as cidades do interior que na oportunidade puderam através de seus representantes, expor as dificuldades encontradas no trânsito de seus municípios, vivendo diariamente os órgãos administrativos com as mais diversas situações de mobilidade urbana, educação e segurança no trânsito.

Fonte: Ascom