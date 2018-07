Tite já tem acordo para renovar com a Seleção, diz rádio

Data: 17/07/2018



A novela criada após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo parece estar perto do fim. De acordo com a rádio ‘Jovem Pan’, o técnico Tive fez um acordo para seguir comandando a Seleção Brasileira. O técnico deve ficar, pelo menos, até o fim da Copa América de 2019, sediada no Brasil.

Após a eliminação da Copa, Tite declarou que precisava descansar e que só daria informações sobre o seu futuro após as suas férias. O contrato do treinador com a CBF se encerra neste mês de julho. Com isso, a entidade deve apresentar uma proposta de renovação para o técnico brasileiro.

Além do técnico Tite, outros nomes importantes da delegação brasileira da última Copa do Mundo também vão permanecer ao lado do treinador para a sequência da temporada. O diretor de seleções e braço direito de Tite, Edu Gaspar, e o auxiliar técnico Sylvinho, por exemplo, são os nomes que devem continuar.

A Copa América será disputada no Brasil entre os dias 14 de junho a 7 de julho de 2019. Serão 12 seleções, incluindo Japão e Qatar, que foram convidadas a participar desta edição.

Fonte: Globoesporte