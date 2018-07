GUERRERO ESTÁ LIBERADO PARA JOGAR PELO FLA, INDICA TRIBUNAL FEDERAL DA SUIÇA

Data: 17/07/2018



O atacante peruano Paolo Guerrero está liberado para atuar normalmente pelo Flamengo, indicou o Tribunal Federal da Suíça. De acordo com a entidade, “o efeito suspensivo” do recurso interposto pelo jogador contra sua suspensão por caso de doping ainda é “válido”. As informações são da agência de notícias AFP.

– O efeito suspensivo acordado pelo Tribunal Federal em 30 de maio de 2018 é atualmente válido. Esta é válida enquanto o Tribunal Federal não autorizar outras medidas, ou até que se dite uma decisão final – respondeu um porta-voz do Tribunal Federal à AFP.

Após ter recebido uma suspensão de 14 meses pelo TAS (Tribunal Arbitral do Esporte), Guerrero conseguiu, no fim de maio, um recurso Tribunal Federal da Suíça, mais alta instância na jurisdição suíça, sede do TAS, o que permitiu ao jogador realizar o sonho de disputar a Copa do Mundo 2018 pelo Peru.

Guerrero tem participado normalmente nos treinos do Flamengo. O técnico Maurício Barbieri ora utiliza o atacante como titular, ora entre os reservas. Como Henrique Dourado precisa cumprir suspensão na próxima partida do Rubro-Negro, nesta quarta-feira, contra o São Paulo, a ideia do treinador é começar com o peruano entre os titulares.

No entanto, um imbróglio jurídico deixou a diretoria do Fla receosa. O clube fez consulta formal à CBF (a primeira foi em 28 de junho) para se certificar da escalação do peruano após seu retorno da Copa do Mundo. A entidade não respondeu de maneira clara a questão e pediu ao clube que sanasse dúvidas no Tribunal Federal da Suíça.

Sem uma definição clara por parte da CBF, o Departamento Jurídico do Flamengo decidiu ir ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva com mandado de garantia.

A despeito da dúvida do Flamengo e da confusa resposta da CBF, os advogados de Guerrero afirmam que o jogador está livre para atuar. No processo na Suíça, a defesa foi feita pelo espanhol Juan De Dios Crespo.