Inscrições de filmes no Circuito Penedo de Cinema seguem até a próxima segunda-feira

Data: 17/07/2018



O prazo para inscrever filmes em curta-metragem no Circuito Penedo de Cinema segue aberto até a próxima segunda-feira, 23 de julho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em uma das três mostras competitivas dos eventos que integram o Circuito: 11º Festival do Cinema Brasileiro de Penedo, 8º Festival de Cinema Universitário de Alagoas e 5ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental.

O processo de inscrição é online, por meio da plataforma Festhome ou pelo site www.circuitopenedo.com.br, e deve ser feito pelos respectivos diretores ou produtores do filmes. De acordo com o edital, disponível nos dois endereços, curtas-metragens de todo o país podem ser inscritos, desde que tenham até 25 minutos de duração, incluindo os créditos, e sido produzidos a partir de 2016. Caso sejam selecionadas, as produções irão concorrer a R$ 41 mil em prêmios.

Critérios de inscrição

Alguns critérios devem ser seguidos, especificamente para quem vai inscrever filmes no 8º Festival de Cinema Universitário de Alagoas e na 5ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental. Para o Universitário, os proponentes podem ser estudantes matriculados ou egressos, professores ou técnicos-administrativos de Instituições de Ensino Superior (IES) ou Escolas Técnicas de Cinema e Audiovisual do país.

Com relação à Mostra Velho Chico, o edital prevê que os filmes inscritos tratem de temas relacionados ao meio ambiente, podendo abordar questões dos ambientes natural ou antrópico, ou seja, aquele modificado pela ação humana. Já para o 11º Festival do Cinema Brasileiro de Penedo não há nenhuma restrição para inscrever os curtas-metragens.

Realização

O Circuito Penedo de Cinema ocorrerá de 26 de novembro a 2 de dezembro de 2018 no município de Penedo (AL). O evento é realizado pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) numa parceria com a Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas (Secult) e o Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), com patrocínio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF).

por Natália Oliveira/Assessoria