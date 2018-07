Prefeitura de Penedo realizará mais uma edição do projeto Penedo avança nessa sexta-feira (20)

Data: 18/07/2018



O Programa Penedo Avança é realizado periodicamente nas zonas rural e urbana de forma alternada, buscando ampliar a oferta de serviços à população. A próxima edição do projeto ocorre nessa sexta-feira (20), na Escola Municipal de Educação Infantil Professora Lucia Nogueira Moreira, no bairro Dr, Raimundo Marinho, parte alta da cidade. Durante o Penedo Avança, as ações das secretarias municipais são ofertadas a população de forma unificada.

O programa busca facilitar o acesso do povo aos serviços prestados pelo poder público, as secretarias municipais levam seus serviços de forma gratuita para a população penedense.

As ações terão inicio a partir das 8 horas. com consultas médicas, testes rápidos, glicemia, aferição de pressão arterial, ginástica laboral, aplicação de flúor, orientação nutricional e sala de espera com os profissionais do NASF. Também haverá atualização do cadastro único, carteira do idoso, orientações jurídicas, plantão social e inscrição no Id jovem.

A comunidade ainda terá acesso a corte de cabelo para os públicos masculino e feminino, participará das oficinas de artesanato com material reciclado e aulão de dança, apresentações teatrais, atividades recreativas com as crianças, entre muitas outras.

Fonte: Ascom