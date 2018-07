Projeto Horta escolar oferece aulas práticas aos alunos da rede municipal

Data: 18/07/2018



O Projeto Horta Escolar continua semeando bons momentos de aprendizado para os alunos da rede municipal de Penedo. Os alunos da Escola Santa Luzia, Creche Rosete Andrade e do EJA- Educação de Jovens e Adultos tiveram essa semana, um dia de aprendizado e descobertas na sede da Secretaria de Educação- SEMED,com mais uma etapa do projeto Horta Escolar, que tem o objetivo de oferecer aos alunos da rede municipal, a, o aprendizado de forma lúdica a cerca do plantio de vegetais, além do contato com a natureza.

Na ocasião os alunos realizaram a colheita de mamão, alface, cebolinha e couve-flor. A coordenadora do projeto Catarina Sodó destacou a importância do uso correto da água e a preservação do Rio São Francisco. A nutricionista da SEMED Carla Sampaio deu continuidade ao momento de conhecimento, com dicas importantes sobre uma alimentação saudável.

Diversas dinâmicas foram realizadas para que os alunos tivessem uma assimilação melhor dos conteúdos passados. Os alunos receberam também informações de como ter uma alimentação saudável.

As aulas de campo abrem novos horizontes e perspectivas para os alunos e reafirma o compromisso da gestão com uma educação de qualidade.Os discentes tiveram o acompanhamento dos seus professores e técnicos da Secretaria.

A secretária de educação Cíntya Alves ressaltou a inclusão dos alunos do EJA como mais um ponto positivo no projeto Horta Escolar.

Fonte: Ascom