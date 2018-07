Funcionários Públicos de Penedo participam de capacitação sobre governança corporativa em Recife-Pe

Data: 19/07/2018



Integrantes da Governança Corporativa de Penedo, juntamente com o Secretario municipal de governo Luciano Barros Lucena participaram entre os dias 17 e 18 de julho, da capacitação “Governança-corporativa pública uma abordagem pratica de seus mecanismos”, realizado pelo Instituto Brasileiro de Governança Publica, em Recife, capital do estado de Pernambuco. Durante o treinamento os participantes aprenderam sobre diversos temas referentes ao o aprimoramento da Governança no setor público brasileiro, por meio do desenvolvimento e qualificação de gestores, auditores e técnicos, além das práticas de governanças implementadas no Brasil e no mundo, que favoreçam um Estado ágil e desburocratizado.

O Instituto Brasileiro de Governança Pública – IBGP é um Centro de Treinamento focado na capacitação de Gestores, Auditores e Técnicos. O mesmo desenvolve diversos cursos e seminários sobre o tema, sendo seus Professores profissionais com ampla experiência em governança corporativa.

De Acordo com o IBGP, o conteúdo do treinamento “Governança Corporativa Pública Uma Abordagem Prática de seus Mecanismos”, permite que o participante amplie a implantação da Governança em sua órgão, secretaria ou organização, apresentando a sequência das atividades de implantação do sistema de Governança Corporativa Pública, por meio de seus mecanismos – Liderança, Estratégia e Accountability, auxiliando o participante a analisar e a determinar as alternativas que se adequam às necessidades do órgão onde trabalha.

Ao término do curso o participante receberá certificado emitido pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP).

O facilitador do curso, Professor Cláudio silva da cruz e outros membros da capacitação, entre esses, auditores do TCU- Tribunal de contas da união, TRE- Tribunal Regional Eleitoral de alguns estados do Brasil a exemplo de Rondônia, entre outros participantes, elogiaram Penedo pela iniciativa de ter um setor atuante de governança no município, sendo esse um exemplo a ser seguido pelos demais municípios brasileiros, por tratar-se ainda de uma iniciativa pouco aplicada pelas prefeituras, ao qual Penedo se destaca pelo pioneirismo. Afirmando também que Penedo é o primeiro município a participar de um curso ofertado pelo IBGP.



Fonte: Ascom