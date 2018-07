Programa Penedo Avança é realizado no Bairro Dr.Raimundo Marinho

Data: 20/07/2018



A Prefeitura de Penedo realizou nessa sexta-feira (20), mais uma edição do Programa Penedo Avança. Dessa vez o evento ocorreu na Escola Municipal de Educação Infantil Professora Lucia Nogueira Moreira, bairro Raimundo Marinho, parte alta de Penedo, beneficiando os moradores dos diversos conjuntos residenciais da região: Cidade do Povo, Mata Atlântica, Velho Chico, Vale do Marituba e também de outros bairros próximos. Estiveram presentes, o Prefeito de Penedo Március Beltrão, o Vice-Prefeito Ronaldo Lopes, secretários municipais das pastas envolvidas, a Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência social, Maria Izabel Bezerra Ernesto Cabral, entre outras autoridades.

O Programa Penedo Avança é realizado periodicamente nas zonas rural e urbana de forma alternada, buscando ampliar a oferta de serviços à população. Durante o Penedo Avança, as ações das secretarias municipais são ofertadas a população de forma unificada. O programa busca facilitar o acesso da população aos serviços prestados pelo poder público, as secretarias municipais levam seus serviços de forma gratuita para a população penedense.

O Prefeito de Penedo, Marcius Beltrão presente ao evento enfatizou a importância do programa para os diversos bairros e povoados da cidade, na qual os moradores das diversas localidades onde o programa já foi realizado tem acesso a: Consultas médicas, testes rápidos, aferição de pressão arterial e glicemia, ginástica laboral, aplicação de flúor e orientação nutricional e entrega de cestas básicas. Além de atualização do cadastro único, carteira do idoso, carteira de identidade, reservista, orientações jurídicas, plantão social, inscrição no ID jovem, corte de cabelo e embelezamento feminino, entre outros.

Também houveram ensinamentos sobre saúde bucal para as muitas crianças presentes, com uma profissional odontóloga, quando foi ensinado para todas, a maneira correta da escovação e aplicação de flúor. Ao final todas ganharam kits bucal.

“Um projeto muito importante, momento que a Prefeitura vai ao encontro da população, buscando assim, facilitar o acesso aos serviços ofertados pelo poder público. Parabéns para todas as secretarias envolvidos”, destacou o Prefeito Marcius Beltrão.



Fonte: Ascom