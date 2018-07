CRB perde para o Juventude e desce uma posição na tabela da Série B: 1 a 0

Data: 21/07/2018



Motivado pelas duas vitórias seguidas, ambas já com o técnico Doriva no comando do time, o CRB não foi feliz, desta vez, e saiu de campo com a derrota por 1 a 0 para o Juventude-RS, na tarde deste sábado, no Estádio Alfredo Jaconi. O jogo foi válido pela 16ª rodada da Série B. O Galo até que teve boas chances de gol, mas desperdiçou todas e com um homem a menos em campo, pois Everton Sena foi expulso antes dos 15 minutos do 2º tempo – amargou a sua oitava derrota na competição, a primeira sob o comando de Doriva.

O gol da partida foi assinalado por Fred, aos 38 minutos da segunda etapa. E agora, com essa derrota, o CRB segue com 18 pontos e desceu uma posição na tabela – é o 13º colocado. E o time gaúcho, com 21 pontos, fica uma posição à frente do Galo.

O próximo jogo do CRB será contra o Criciúma, na terça-feira, 24, às 20h30, no Estádio Rei Pelé. Quanto ao Juventude, enfrenta a Ponte Preta, na Fonte Luminosa, no mesmo dia e horário.

Fonte: Gazetaweb