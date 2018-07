Roberto Firmino visita escola onde estudou e realiza ação social com comunidade

Data: 22/07/2018

Ele pode ter sido um dos grandes destaques da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, mas nem isso afastou Roberto Firmino de suas raízes. Ainda de férias em Maceió após o Mundial, o jogador “cria” do CRB e astro do Liverpool organizou e participou de uma ação social no bairro Trapiche da Barra, na capital alagoana.

O evento, que contou com distribuição de cestas básicas, brinquedos e lanches para a comunidade, foi realizado na Escola Estadual Tarcísio de Jesus, onde Firmino chegou a estudar, bem perto de onde morou durante a infância.

Centenas de crianças, adultos e idosos lotaram o local, esperando por um momento de proximidade com o atleta. Sempre sorridente e receptivo, Firmino tirou “selfies” e deu autógrafos para os presentes, além de posar para uma foto com o time da escola.

“Distribuímos quinhentas fichas para as cestas básicas, mas imagino que tem umas 700 pessoas aqui”, disse João Anselmo, um dos organizadores do evento. “O Roberto sempre faz esse tipo de ação, e ontem ele entrou em contato com o tio dele falando que queria realizar hoje. Graças a Deus, foi tudo tranquilo”, completou.

Sem seu camisa 9, o Liverpool segue realizando sua pré-temporada. O time volta a disputar o Campeonato Inglês em agosto, já com o retorno de Firmino.

Fonte: TNH