CSA tem dois desfalques em Goiás e CRB joga amanhã

Data: 23/07/2018

O CSA não terá dois importantes jogadores no duelo da noite de hoje em Goiânia, já que o volante Ferrugem e o atacante Walter não viajaram com seus companheiros no ultimo sábado. O jogo vai colocar o CSA, 2º colocado, visitante espetacular da Séria B, com 29 pontos, contra o 5º com 26.

O volante sentiu um incômodo no tornozelo direito, e o atacante machucou o joelho esquerdo, ambos ainda no primeiro tempo da partida de sexta contra o Fortaleza. Ferrugem continuou em campo até os 6′ da etapa final, quando foi substituído por Juan.

O caso de Walter parece ter sido um pouco mais grave e o atacante não conseguiu retornar para a disputa da segunda etapa. Deu lugar a Alemão.

Para o lugar de Ferrugem, o técnico Marcelo Cabo pode utilizar Juan, que entrou e foi bem no empate com o Fortaleza. Além dele, as opções para a vaga são Boquita e Dawhan. No lugar de Walter, o substituto é mais fácil. Alemão assume o comando de ataque do CSA.

O jogo Atlético/GO x CSA vai abrir a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em Goiânia, no Estádio Olímpico, logo mais às 20 horas. Marcelo Cabo só vai divulgar sua equipe momentos antes do início da partida.

CRB ENFRENTA O CRICIÚMA NESTA TERÇA

O elenco do CRB já retornou para Maceió. Sem tempo, Doriva tem apenas o dia de hojhe para recuperar a parte física dos jogadores e ajustar o time titular. Dá força ao ataque, sem desproteger a defesa.

No ataque, Neto Baiano e Diego Rosa produziram pouco. Felipe Menezes estreou e deu dinâmica ao meio-campo, mesmo o time com um a menos. Antes, no primeiro tempo, as principais jogadas foram feitas apenas pelos lados. O meia é a principal alternativa para entrar e aumentar a criação.

Cleiton Xavier foi liberado pelo departamento médico, participou dos treinos antes do jogo de sábado e deve ficar à disposição de Doriva para o duelo contra o Criciúma.

O CRB está na série de enfrentar cinco adversários diretos na parte de baixa da tabela. Venceu São Bento e Boa Esporte e perdeu para o Juventude. Agora, joga duas no Rei Pelé: recebe Criciúma e Londrina. O time catarinense é o 17º, com 16 pontos. O Galo tem dois a mais e está em 13º.

com Globoesporte/AL