Fiscal de ônibus é arrastado e executado a tiros na parte alta de Maceió

Data: 23/07/2018



UDeu entrada no Instituto Médico Legal Estácio de Lima, em Maceió, nas primeiras horas desta segunda-feira (23) o corpo de um homem de 53 anos assassinado a tiros no Conjunto Luiz Pedro II, no Complexo Benedito Bentes.

Informações extraoficiais dão conta que a vítima, que trabalhava como fiscal de ônibus no Terminal do Benedito Bentes, foi arrastada para via pública e executada. José Ronaldo de Moraes Bezerra, conhecido como Gaiola, morreu após ser alvejado com um tiro no peito e outro na região do ouvido. O homicídio foi registrado na Rua Pirauá.

Não há informações se a vítima era contratado por alguma empresa ou prestava esse serviço de modo informal. O crime ocorreu por volta das 3h.

Militares do 5º BPM estiveram no local, mas não conseguiram levantar mais informações. O corpo será submetido à necropsia e posteriormente será liberado para sepultamento. O homicídio deve ser investigado pela delegacia especializada.

Fonte: AL24horas