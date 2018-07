Incêndio atinge laboratório do CESMAC em Marechal Deodoro

Data: 23/07/2018



No início da manhã desta segunda-feira (23), o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL) foi acionado para combater um incêndio no Laboratório da Escola veterinária do CESMAC, localizada na AL-101 Sul, no município de Marechal Deodoro.

De acordo com as informações, três viaturas com 12 militares foram deslocadas para o local, e não há registro de pessoas feridas.

Segundo a faculdade, apenas danos materiais foram registrados e que os Bombeiros já haviam terminado os trabalhos na instituição.

Com Real Deodorense