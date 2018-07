Circuito Penedo de Cinema bate recorde de filmes inscritos para edição de 2018

Data: 24/07/2018

O Circuito Penedo de Cinema bateu recorde na edição de 2018 e atingiu a marca de 492 curtas-metragens inscritos nos festivais que compõem a programação do evento. O edital das mostras competitivas, divulgado em 28 de maio, estava com inscrições online abertas para produções de todo o país até ontem (23) e foi encerrado com aumento de 40% de inscritos em relação ao ano passado.

Para o 11º Festival do Cinema Brasileiro, realizado na década de 1970 e 1980 e resgatado para realização anual há dois anos, foi computada a maior quantidade de envios: 306 no total. O 8º Festival de Cinema Universitário de Alagoas recebeu 143 curtas. Para a 5ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental, que trata de temas relacionados ao meio ambiente, foram submetidas 43 produções.

Os filmes inscritos serão avaliados por comissões de seleção especializadas, responsáveis pela análise de critérios técnicos e artísticos. Os curtas podem ser premiados em duas categorias, dentro de cada mostra competitiva: júri oficial, formado por especialistas em cinema, e júri popular, onde os próprios espectadores escolhem os filmes vencedores. A lista com as produções selecionadas para concorrer aos R$41 mil em prêmios deve ser divulgada até 31 de agosto pelo site circuitopenedo.com.br e pelas redes sociais do evento.

Realização

O Circuito Penedo de Cinema acontecerá de 26 de novembro a 2 de dezembro de 2018 no município alagoano de Penedo. O evento é realizado pelo Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), numa parceria com a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e com a Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas (Secult), com patrocínio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) e da Prefeitura de Penedo.

Fonte: Assessoria