Na Segundona, cinco times vão disputar uma vaga na Primeira Divisão do Alagoano

Data: 24/07/2018

Apenas cinco equipes vão participar do Campeonato Alagoano da Segunda Divisão. Por desistência, Zumbi, Internacional Alagoano e Ponte Preta ficaram de fora da competição. A reunião do Conselho Arbitral, que decidiu os detalhes da competição, foi realizada na tarde desta segunda-feira, no auditório do Estádio Rei Pelé.

Equipes que irão disputar o Alagoano da Segunda Divisão:

– Associação Sportiva São Domingos;

– FF Sports Porto Calvense Futebol Club;

– Jacyobá Atlético Clube;

– Sociedade Sportiva Sete de Setembro;

– Sport Clube Santo Antônio.

A princípio, serão dez datas, com os finais de semana sendo utilizados. Todos os times irão se enfrentar, e o campeonato será no formato de pontos corridos. A ideia é que um time folgue a cada rodada. Com um detalhe importante: desta competição sairá um representante para o Campeonato Alagoano da Primeira Divisão de 2019.

O início da competição está previsto para o dia 22 de setembro, com o término sendo dia 11 de novembro. Ficou estabelecido que a entrega dos laudos sejam para o dia 12 de setembro, dez dias antes do início da competição.

Primeira rodada já definida após sorteio.

FF Porto Calvense x São Domingos

Jacyobá Atlético Clube x Sete de Setembro



Fonte: Globoesporte