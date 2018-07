Secretaria de Saúde de Penedo convoca pacientes com glaucoma para reavaliação

Data: 24/07/2018

A Secretaria Municipal de Saúde de Penedo comunica aos pacientes portadores de glaucoma, que devido ao lançamento da portaria 3.011/2017, que trata do financiamento do tratamento da doença, a Sesau- Secretaria de Estado da saúde junto aos municípios executores está realizando o recadastramento de todos os pacientes portadores de glaucoma, de acordo com o município de origem.

De Acordo com a secretaria municipal de saúde, após este recadastramento ocorrerá a reavaliação destes pacientes e no município de Penedo este procedimento será realizado no Hospital de Olhos de Penedo.

Com isso, o paciente que já realizou o recadastramento deve dirigir-se a sua Unidade Básica de origem e solicitar o agendamento da consulta de reavaliação do glaucoma e com o comprovante impresso, deve dirigir-se na data e horário definidos para o Hospital de Olhos de Penedo, localizado na Rua Santa Catarina, 09, bairro Dom Constantino.

Destaca-se também que a Secretaria municipal de saúde está realizando apenas a reavaliação dos pacientes, já que a distribuição dos colírios ocorrerá após a decisão do Ministério da Saúde, quanto à habilitação do prestador como referência para executar o serviço de oftalmologia nos pacientes com glaucoma.

Fonte: Ascom