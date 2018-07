Semed realiza encontros pedagógicos com professores da educação infantil

Data: 25/07/2018



A Secretaria municipal de educação- Semed está realizando desde o início do ano uma série de encontros pedagógicos com os professores da educação infantil, com o objetivo de capacita-los em temas específicos referente ao conteúdo trabalhado em sala de aula. Na última terça-feira (24) ocorreu mais um encontro pedagógico, sendo realizado na Escola Municipal de Educação Básica Santa Luzia, com a presença de 24 professoras do jardim I, turno vespertino.

De acordo com a responsável pelas capacitações, a Coordenadora de educação infantil, Maria Leonildes Rodrigues Moreiras, as mesmas tem o objetivo de proporcionar aos professores conhecimentos específicos que contribuam para o desenvolvimento da sua prática pedagógica em sala de aula.

No total já foram atendidos 148 professores ao longo do ano através desses encontros pedagógicos, com oficinas que estão acontecendo de acordo com cada turma. Contemplando toda a rede municipal de Penedo.

“Nossos agradecimentos de sempre aos diretores por liberarem as professoras, a secretária Cintya Alves e a nossa Coordenadora Lúcia. Agradeço de coração a Crismélia por ter passado toda à tarde conosco, as meninas da coordenação e aos colegas da Semed que não medem esforços em ajudar, para o sucesso desse trabalho”, destacou.

No próximo dia 3 de Agosto ocorrerá o encontro com todos os professores do jardim II, turno vespertino.

Encontros pedagógicos que já ocorreram

06/03 Encontrão com todas as turmas da educação infantil dos turnos Matutino e Vespertino

15/05 Encontro com as professoras do jardim I; turno Matutino

17/05 Encontro com as professoras do jardim II; turno Matutino

17/06 Encontro com as professoras do maternal II; turno Matutino

19/06 Encontro com as professoras do maternal I e Berçários; turno Matutino

Fonte: Ascom