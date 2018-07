Série B: Galo joga mal e empata no Rei Pelé

Data: 25/07/2018



O jogo foi muito ruim em Maceió. CRB e Criciúma apresentaram um futebol pobre nesta terça, sem criatividade, e isso se refletiu no placar de 0 a 0. Visitante, o Tigre teve uma grande chance no finalzinho, com Alex Maranhão, e colocou o goleiro João Carlos para trabalhar. O Galo, por sua vez, não acertou nenhuma finalização no segundo tempo e saiu de campo muito vaiado pela torcida.

O primeiro tempo foi ruim, com muitos erros e quatro lances que merecem destaque. Leílson acertou um belo chute e Luiz, do Criciúma, espalmou para escanteio. Foi a primeira oportunidade da partida, mas ela surgiu apenas aos 28 minutos. Depois, Nicolas passou fácil por Boaventura e finalizou por baixo. Goleiro do CRB, João Carlos defendeu.

Depois, Marlon Freitas chutou de dentro da área e João pegou mais uma. No finalzinho, Felipe Menezes passou por dois jogadores e bateu no canto direito. Assustou o goleiro do Criciúma.

A partida continuou fraca tecnicamente. O Criciúma até começou bem. Nicolas cabeceou e viu a bola passar perto do gol do CRB. Depois, pouco se aproveitou do jogo. Muitos passes errados, bolas alçadas na área e ataques esporádicos.

A melhor chance da partida surgiu aos 47, num contra-ataque do Tigre. Alex Maranhão finalizou por baixo e o goleiro do CRB fez uma grande defesa. Depois, a defesa afastou o perigo.

Na 16ª colocação, com 19 pontos, o CRB continua em Maceió e recebe o Londrina no próximo sábado, às 16h30. com 17, o Criciúma é o 18º e enfrenta o Vila Nova também no sábado, às 19h, no Heriberto Hulse.



Fonte: Globoesporte