Funcionários públicos de Penedo participam de curso sobre negociação e administração de conflitos

Data: 26/07/2018



Funcionários públicos de Penedo, coordenadores e secretários municipais estão participando de 23 a 31 de julho de um curso sobre Negociação e administração de conflitos na Escola de governo da Procuradoria Geral do Município- PGM. A capacitação está ocorrendo em parceria com o Senar- Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, tendo como facilitadora a Instrutora da instituição e especialista no tema Lívia Andrade.

Durante o curso os funcionários públicos estão aprendendo por meio de dinâmicas, testes, exercícios e trabalhos em grupos, além da parte teórica, a aplicar as ferramentas que subsidiem a mediação de conflitos. Visando assim a melhoria da qualidade de vida e dos relacionamentos, além de promover a melhoria do clima organizacional, tendo como consequência resultados positivos no desempenho de todos.

O conteúdo programático do curso busca ensinar para os presentes as devidas técnicas para administrar os diversos conflitos que possam surgir no ambiente de trabalho, analisando o contexto em que possam acontecer e identificando os procedimentos a serem adotados a fim de resolver essas problemáticas da melhor forma.

Com isso por meio de conhecimentos e habilidades ocorrerá a identificação, análise e utilização de estratégias e táticas eficazes na eliminação de tensões, com a geração de empatia no ambiente de trabalho.

Um exemplo citado durante o curso foi um hipotético conflito, motivado pela questão do ar- condicionado, que gerou conflito por causa da temperatura muito baixa. Durante o curso foi mostrado que o dialogo é sempre a melhor forma de resolver esse e outros possíveis conflitos.

A capacitação segue até a próxima terça-feira (31), na Escola de Governo da PGM das 18 as 22h.

Fonte: Ascom