TRE/AL reunirá advogados do Whatsapp para tratar sobre fake news nas eleições

Data: 26/07/2018



Para tratar sobre a retirada de conteúdo e novas ferramentas no aplicativo Whatsapp, os desembargadores eleitorais que compõem a Comissão de Propaganda do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), se reunirão nesta sexta-feira (27), às 9h, no auditório do Pleno.

Para o presidente do Tribunal, desembargador José Carlos Malta Marques, a reunião será muito importante para estreitar o diálogo entre Justiça Eleitoral e o jurídidico do aplicativo, especialmente no que concerne ao combate às notícias falsas durante o período eleitoral.

A Comissão de Propaganda do TRE/AL é composta pelos desembargadores eleitorais Gustavo de Mendonça Gomes, Maria Valéria Lins Calheiros e Davi Antônio Lima Rocha, que serão os responsáveis pelos julgamentos das questões relativas à propaganda eleitoral nas eleições de outubro.



*com Assessoria