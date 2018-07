Homem armado rouba mercadinho, tenta fugir em bicicleta e é preso pela polícia

Data: 27/07/2018



Um homem foi preso no início da tarde desta sexta-feira (27), suspeito de assaltar um mercadinho no bairro Santos Dumont, na parte alta de Maceió. Ele tentou fugir em uma bicicleta, mas foi detido pela polícia instantes depois do roubo.

Segundo a polícia, uma guarnição do Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha (BPRp) foi acionada e, ao chegar no local, se deparou com o suspeito em tentativa de fuga. O homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado com um revólver calibre .38, com cinco munições.

Além da arma de fogo, ele estava com um saco plástico com vários objetos e produtos roubados. Foram levados aparelhos celulares, chocolates, maços de cigarros, xampus, uísques, esmaltes, e uma quantia de dinheiro não especificada.

O rapaz foi encaminhado à Central de Flagrantes I, no bairro Farol, onde está preso.

Fonte: TNH