Motorista fica ferido após colisão em Palmeira dos Índios

Data: 27/07/2018



Uma colisão, envolvendo dois veículos, deixou uma pessoa ferida, na manhã desta sexta-feira, 27, na Avenida Rotary, bairro Palmeira de Fora, em Palmeira dos Índios, agreste alagoano.

Conforme dados de testemunhas, o veículo Fiat Strada teria travado o volante e o condutor não conseguiu impedir a colisão com o Doblô, de cor prata, que ainda tentou desviar, mas bateu no Fiat Strada e parou no acostamento da pista.

Com o impacto, o motorista do Fiat Strada sofreu escoriações leves e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já o condutor do outro veículo saiu ileso do acidente.

Fonte: AL24horas