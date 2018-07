Previsão é de chuvas fracas e tempo seco para no fim de semana

Data: 27/07/2018



O fim de semana em Alagoas deve ter chuvas fracas e tempo seco, de acordo com a Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh).

Segundo a Semarh, nesta sexta-feira (27) deve chover ao longo do dia. O tempo fica com sol entre nuvens e chuvas isoladas ao longo do dia, principalmente nas regiões do Litoral e Zona da Mata. No período da tarde, as chuvas tendem a diminuir, podendo chover de forma fraca na parte da noite.

No sábado (28), a previsão aponta tempo bom para todas as regiões do estado com possibilidade de chuvas fracas ao longo do dia. As temperaturas variam entre 23° C no Litoral e 29° C no Sertão.

Para o domingo (29), o tempo segue com predomínio de sol na maior parte do dia, podendo chover de forma fraca em todas as regiões do Estado. Os termômetros continuam marcando 23° C no Litoral e 29° C no Sertão.



Fonte: G1/AL