PSOL confirma Basile Christopoulos para disputa ao governo de Alagoas

Data: 27/07/2018



O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) lançou o professor Basile Christopoulos como candidato ao governo de Alagoas nas Eleições 2018. A escolha por unanimidade foi anunciada durante convenção do partido realizada na manhã desta sexta-feira (27), na sede do Sindicato dos Bancários, no centro de Maceió.

“Nós entendemos que há um vácuo aqui em Alagoas. E nós entendemos que o PSOL pode preencher esse vácuo através de um projeto diferente de poder. Nós temos aqui muitos trabalhadores, mulheres, homens, que representam uma forma diferente de fazer a política, que representam interesses, que são interesses ligados aos trabalhadores”, disse Basile.

Também foi anunciado na convenção o nome da candidata a vice-governadora de Alagoas, a professora e cientista social Danúbia Barbosa (PSOL), de 37 anos.

“A gente está se colocando como alternativa para Alagoas. É o caminho que Alagoas têm que seguir para quebrar essa mesmice que já está posta há séculos aqui. E a gente está se colocando para isso, para, de fato, mostrar o novo. A gente é o novo”, afirmou Danúbia.

Os dois chegaram ao sindicato dos bancários acompanhados das principais lideranças do PSOL, o presidente Nacional do partido, Juliano Medeiros; e o presidente do diretório estadual, Gustavo Pessoa.

Entre as propostas de governo, Basile destacou que vai dar atenção especial a três áreas:

* educação;

* moradia;

* saúde.

“Nós queremos ter mais moradia, uma educação realmente de qualidade em Alagoas. Então, nós entendemos que nós podemos preencher esse vazio com uma candidatura alegre, que pode empolgar os jovens, empolgar as pessoas que vivem aqui nessa cidade, nesse estado e fazer diferente”, afirmou o candidato a governador do estado.

Doutor em direito pela Universidade de São Paulo (USP), Basile Georges Campos Christopoulos tem 33 anos e é professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e da Faculdade SEUNE, em Maceió. Ele disputará pela primeira vez um cargo político.

Ainda na convenção, o PSOL anunciou os nomes dos candidatos ao Senado por Alagoas: Cícero Albuquerque (PSOL) e Osvaldo Maciel, do PCB, partido da coligação.

Além deles, a coligação apresentou ainda mais de 30 candidatos ao cargo de deputado estadual e um para o cargo de deputado federal.

Também participaram da convenção Carlos Lima, da Comissão Pastoral da Terra; Rilda Alves, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em Alagoas; Edson Carneiro, o Índio, dirigente da Intersindical; Eliane Silva, coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST); e os candidatos ao senado.

Fonte: G1/AL