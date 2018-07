Secretaria de educação realiza apresentação do plano de trabalho do BNCC em Penedo

Data: 27/07/2018



A Semed- Secretaria municipal de educação realizou na última quinta-feira (26), na Casa de Aposentadoria a apresentação do painel teórico e plano de trabalho para as ações da BNCC- Banco Nacional Comum Curricular no município, que deverá equiparar os conteúdos programáticos das escolas em todo Brasil. O evento contou com a presença de coordenadores da secretaria, diretores, articuladores e entre outros que compõem a equipe da Semed. A apresentação do conteúdo foi realizado pela Coordenadora Keith Guimarães.

A apresentação contou com a presença de professores de toda a rede municipal, na qual foi abordado o impacto da BNCC, definida por lei nacional, nas praticas pedagógicas das redes de ensino em todo o Brasil, na qual os municípios deverão se adequar as mudanças que serão implantadas a partir de 2019.

A BNCC é fruto da discussão pedagógica e social das ultimas décadas, sendo definido pela Lei de diretrizes e bases – LDB. Com a BNCC as 190 mil escolas públicas do Brasil deverão possuir currículos escolares equivalente, o que contribuirá para a correção de desigualdade existentes por região no processo ensino aprendizagem, que causam diversas problemáticas no aprendizado de muitos alunos.

Na apresentação foi mostrado que a BNCC homologada em 2017- é um documento base que define a grade comum curricular para todo Brasil, onde constarão os conhecimentos principais a serem trabalhados, com o objetivo de diminuir as desigualdades educacional entre as regiões do Brasil.

Com isso os conteúdos fundamentais : Matemática, linguagens e ciências entre outros, serão iguais, para que as escolas de todos os estados tenham as mesmas informações e assim os alunos possam aprender os mesmos conteúdos. Pois atualmente muitos alunos das regiões norte e nordeste não concluem o ensino fundamental no tempo certo. Dessa forma com a equiparação dos conteúdos escolares, ocorrerá uma maior pluralidade desses currículos, beneficiando todos os alunos.

Fonte: Ascom