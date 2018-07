CSA segura o Avaí na Ressacada e se mantém na vice-liderança da Série B

Data: 28/07/2018



Em uma noite fria na Ressacada, em Florianópolis-SC, no duelo entre os dois times azulinos – CSA e Avaí – deu empate sem gols, nesta sexta-feira, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com esse empate, o Azulão segue em 2º lugar, com 31 pontos, empatado com o Fortaleza, líder da competição pelo saldo de gols, e que ainda jogará nesta rodada, contra o Juventude, neste sábado. Já o Avaí soma 28 pontos e está na 4ª posição.

E nessa passagem por Goiás (contra o Atlético Goianiense, na segunda-feira, 23) e Santa Catarina, o CSA não ganhou, mas também não perdeu: conseguiu dois pontos importantes fora de casa. Outro detalhe: a partida teve um gostinho especial para o zagueiro azulino Leandro Souza, que chegou ao seu 100º jogo com a camisa do Azulão.

O próximo adversário do CSA será o Juventude, na sexta-feira, 3 de agosto, às 21h30, no Estádio Rei Pelé. E o Avaí vai encarar a Ponte Preta, no dia seguinte, sábado, 4, às 19h, no Estádio Doutor Adhemar de Barros, o Fonte Luminosa, em Araraquara-SP.

Fonte: Gazetaweb