Prefeito Marcius Beltrão sanciona Lei que torna de utilidade pública grupo cultural de Penedo

Data: 28/07/2018



Na manhã desta sexta-feira, 27, no Gabinete do Povo, o prefeito de Penedo Marcius Beltrão (PDT), sancionou duas Leis para o benefício da população. A primeira torna de Utilidade Pública o Grupo Mandingueiro de Capoeira. E a segunda, autoriza o poder público doar uma área no bairro Raimundo Marinho para a Congregação Cristã no Brasil.

“É muito importante o poder público dar apoio as instituições que de alguma forma trabalham em prol da população, como por exemplo, o Grupo Mandingueiro de Capoeira, que atua socialmente com crianças. E também a Congregação Cristã no Brasil, um apoio espiritual e a mão amiga para muitas famílias da cidade. Estamos contribuindo com o fortalecimento de instituições que desempenham ações importantes. Este também é o papel do Município”, justificou o prefeito.

Fundado há 10 anos e trabalhando atualmente com 120 crianças de diversos bairros da cidade, o Grupo Mandingueiro de Capoeira é conduzido pelo Mestre Bentinho, que destacou a importância do momento.

“Esse reconhecimento é muito importante. Só nos dá força para continuar lutando também em prol das crianças e adolescentes de Penedo. O título de utilidade pública também é o reconhecimento que as nossas raízes estão vivas. Capoeira é cultura. Muito obrigado Marcius Beltrão e vereadores por contribuir com esse reconhecimento”.

Construção de um templo

O prefeito também sancionou uma Lei que autoriza o Município doar uma área para a Congregação Cristã no Brasil. O movimento religioso de acordo a Lei terá dois anos para construir um templo no terreno doado no bairro Raimundo Marinho. Em caso de desistência, a área retorna ao poder público.

por Roberto Miranda