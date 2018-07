Inep divulga locais de prova dos mais de 19 mil alagoanos inscritos no Encceja

Data: 28/07/2018



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou os locais de prova do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja Nacional) 2018. As informações podem ser acessadas na página oficial do participante a partir do CPF e a senha do candidato. O exame será aplicado no dia 5 de agosto em todo o Brasil.

Em Alagoas, 19.203 pessoas se inscreveram para o exame, que possibilita a certificação de conclusão do ensino médio ou fundamental para os candidatos aprovados. Seis municípios aplicarão as provas no estado: Maceió, Arapiraca, Delmiro Gouveia, União dos Palmares, Santana do Ipanema e Porto Calvo.

O cartão de confirmação informa o número de inscrição, data, horário, local de realização das provas, as áreas de conhecimento e nível de ensino, além das solicitações de atendimento especializado, específico e/ou pelo nome social, caso solicitados.

A recomendação do Inep é para que todos levem o cartão de confirmação no dia de aplicação do exame. Caso não tenha recebido, o candidato pode acessar o site oficial do Encceja e imprimir a segunda via. Outra dica é consultar previamente o seu local de prova, bem como todas as demais informações.

Confira abaixo os locais de prova:

Maceió: Escolas Estaduais Mota Trigueiros, Fernandes Lima, Aurelina Palmeira, Theo Brandão, Tiradentes, Benedito de Moraes, Campos Teixeira, Manoel Simplício, Miran Marroquim, Rosalvo Lobo, Tavares Bastos, Correia das Neves, Edmilson Pontes, Alfredo Gaspar de Mendonça, Dom Pedro II, Eunice Lemos Campos, Geraldo Melo, Irene Garrido, Vitorino da Rocha, Josefa Conceição, Moreira e Silva, Princesa Isabel, Afrânio Lages, José Correia da Silva Titara, Benedita de Castro, Maria José Loureiro, Marcos Antônio, Laura Dantas, Teotônio Vilela, Alberto Torres

Arapiraca: Escolas Estaduais Professor Quintella Cavalcanti, Senador Rui Palmeira (Premen), Izaura Antônia de Lisboa (Epial), Aurino Maciel, Manoel André, Lions Club, Adriano Jorge, Manoel Lúcio, Padre Jefferson de Carvalho e Costa Rego;

Santana do Ipanema: Escolas Estaduais Laura Chagas, Mileno Ferreira e Padre Francisco Correia;

União dos Palmares: Escola Estadual Monsenhor Clóvis;

Delmiro Gouveia: Escolas Estaduais Watson Clementino de Gusmão e Luiz Augusto de Azevedo Menezes;

Porto Calvo: Escola Estadual Nossa Senhora da Apresentação.

Fonte: Ascom Seduc