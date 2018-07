Flamengo goleia o Sport e mantém liderança do Brasileirão

Data: 29/07/2018



O Flamengo não encontrou a menor dificuldade para manter a liderança do Campeonato Brasileiro Série A. Em partida disputada na tarde deste domingo, no Maracanã, o Rubro-Negro da Gávea goleou o Sport por 4 a 1. O resultado fez o Flamengo chegar aos 34 pontos ganhos, dois a mais do que o São Paulo. Já o Sport completou a quarta derrota seguida.

O Leão da Ilha segue com 19 pontos ganhos, na 12ª posição. Os gols do Flamengo foram marcados por Réver, Lucas Paquetá, Éverton Ribeiro e Uribe. Cláudio Winck descontou para o Leão da Ilha do Retiro.

Foi uma vitória fácil do Flamengo que dominou completamente e não se assustou, nem quando o Sport empatou no final do primeiro tempo. Jogando em velocidade e com ótima atuação de Marlos, o time comandado por Maurício Barbieri poderia até ter aplicado um placar maior se não tivesse desperdiçado chances importantes. O Sport voltou a mostrar que está em má fase. Um time sem força ofensiva e que tem no espírito de luta a sua única qualidade. A nova derrota ameaça o cargo de Claudinei Oliveira.

Na próxima rodada, o Flamengo vai visitar o Grêmio, em Porto Alegre. O Sport vai receber a Chapecoense, na Ilha do Retiro.

Fonte: Terra