PT faz convenção, declara apoio a Renan e espera por liberdade de Lula

Data: 29/07/2018



A temporada de convenções partidárias para as eleições de 2018 já começou em todo o país e segue até o dia 5 de agosto, conforme o calendário da Justiça Eleitoral. Neste domingo (29), o diretório do Partido dos Trabalhadores de Alagoas (PT/AL) definiu os nomes que vão disputar o pleito em outubro. A convenção aconteceu no Clube Fênix e formalizou o apoio da sigla à reeleição do senador Renan Calheiros (MDB) e do governador Renan Filho (MBD). O partido confirmou que vai apenas com o nome do deputado federal Paulo em busca da permanência na Câmara Federal.

De acordo com o presidente do diretório do PT em Alagoas, Ricardo Barbosa, a prioridade da sigla no estado foi assegurar a reeleição do deputado federal Paulão e, nacionalmente, reforçar todo apoio para que Lula retorne ao Palácio do Planalto o quanto antes. Barbosa destacou que o partido vem trabalhando para realizar um grande ato em todo o Brasil para demonstrar a força que o nome de Lula ainda tem.

“Nós decidimos pelo apoio ao governador Renan Filho e ao senador Renan Calheiros pela defesa e o reconhecimento que eles têm feito por todo o legado que Lula deixou, além de reagir contra os abusos que estão praticando contra o ex-presidente. Lula é, sim, candidato e vamos ressaltar isso com diversos atos pelo Brasil”, apontou.

Ainda de acordo com o presidente do diretório em Alagoas, como a reeleição do deputado Paulão é prioridade para sigla, o PT não vai lançar outro nome na disputa proporcional que visa a uma cadeira na Câmara Federal. Segundo ele, as conversas para uma coligação neste sentido devem ser concluídas até a próxima semana, dentro do prazo legal. Já na disputa para deputado estadual, o PT vai apresentar 29 nomes. “O diretório do PT em Alagoas vem forte para esse pleito”, expressou.

Sobre sua candidatura, Paulão foi cauteloso com a projeção. Segundo o petista, vai ser uma disputa boa no pleito de outubro e, diante do trabalho que fez, ele que acredita que seus esforços serão reconhecidos. “Estou há muito tempo na política, na luta. Sei que muitos sabem do meu trabalho e da minha pessoa. Vai ser uma eleição boa de se acompanhar e torço por bons resultados para o PT”, expressou.

Paulão demonstrou otimismo também com as chances de o ex-presidente Lula ser eleito presidente. “Todas as pesquisas mostram que o povo pede e quer o retorno de Lula. É isso que o Brasil deseja. Estamos o lançando como presidente e acreditamos que tudo vai dar certo. Ele tem um longo trabalho a fazer pelo nosso país. Ele já mostrou que sabe fazer e muito bem”, analisou.

Fonte: Gazetaweb