TJ irá receber denúncia contra prefeito por estupro de vulnerável

Data: 31/07/2018



O Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas decidiu, nesta terça-feira, 31, receber a denúncia do Ministério Público Estadual contra o prefeito afastado de Santa Luzia do Norte, Edson Mateus da Silva. Ele é acusado de estupro de vulnerável, corrupção de menor, produção e posse de cenas pornográficas.

Segundo informações do TJ/AL, durante a tramitação do processo, foram aplicadas medidas cautelares ao prefeito. São elas: o acusado deve comparecer mensalmente em juízo, se recolher à sua residência entre 22 h e 5h e não se aproximar das vítimas.

Edson Mateus – que foi presidente da Câmara de Vereadores do município – foi denunciado por estupro de vulnerável. O crime aconteceu em janeiro de 2016 e o prefeito teria utilizado o próprio celular para filmar as vítimas, que estavam embriagadas e desacordadas.

De acordo com a denúncia do MP/AL, o acusado ainda tentou constranger uma criança a praticar o ato com uma das pessoas desacordada. O vídeo com a cena foi encontrado no aparelho celular dele.

Fonte: AL24horas