Com um a menos no 2º tempo, CRB empata sem gols com o Figueirense

Data: 31/07/2018



No fechamento do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB empatou em 0 a 0 com o Figueirense, nesta terça-feira (31), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina. O jogo abriu a 19ª rodada da Segundona. O Galo atuou com um a menos desde os 23′ do 2º tempo, quando Anderson Conceição recebeu vermelho direto.

Com o ponto em casa, o Figueira segue em terceiro colocado, com 29 pontos. O CRB chegou aos 21 pontos, ultrapassou o Criciúma e saiu do Z-4, ficando na 16ª posição.

Próxima rodada

O Alvinegro descansa e só volta a jogar dia 11 de agosto, contra o Juventude, às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O Regatas também só joga dia 11, diante do Oeste, às 16h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Fonte: TNH