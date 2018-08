Rede pública de Alagoas abre inscrições para supletivo do ensino fundamental

Data: 31/07/2018



A Secretaria de Estado da Educação de Alagoas (Alagoas) lançou, nesta terça-feira (31), um edital para jovens e adultos que desejam fazer exames supletivos online de ensino fundamental. As incrições podem ser feitas até o dia 14 de agosto.

O edital completo pode ser conferido a partir da página 50 do Diário Oficial do Estado (DOE).

O exame dá direito a um certificado de conclusão do ensino fundamental e é voltado para pessoas que tenham a partir de 15 anos e ainda não concluíram esse nível de escolaridade.

Para se inscrever os candidatos deverão levar originais e cópias do CPF e de um documento de identificação com foto, entre as 8h30 e 11h30 ou das 14h30 às 17h30, em qualquer uma das 13 Gerências Regionais do estado:

1ª Gere (Maceió) – Escola Fernandes Lima, Escola Eduardo da Mota Trigueiros, Escola Professora Aurelina Palmeira;

2ª Gere – Escola Ana Lins (São Miguel dos Campos), Escola Djalma Barros Siqueira (Coruripe);

3ª Gere (Palmeira dos Índios) – Escola Graciliano Ramos, Escola Humberto Mendes;

4ª Gere (Viçosa) – Escola 13 de Outubro;

5ª Gere (Arapiraca) – Escola Professor Pedro de França Reis, Escola Professora Antônia Izaura de Lisboa;

6ª Gere (Santana do Ipanema) – Escola Professor Mileno Ferreira da Silva, Escola Professora Laura Maria Chagas de Assis;

7ª Gere (União dos Palmares) – Escola Dr. Carlos Gomes de Barros;

8ª Gere (Pão de Açúcar) – Escola Bráulio Cavalcante;

9ª Gere (Penedo) – Escola Comendador José da Silva Peixoto;

10ª Gere (Porto Calvo) – Escola Nossa Senhora da Apresentação;

11ª Gere (Piranhas) – Escola Xingó I;

12ª Gere (Rio Largo) – Escola Santos Dumont, Escola Francisco Leão;

13ª Gere (Maceió) – Escola Benedita de Castro, Escola Irene Garrido.

O exame de certificação será composto por quatro provas objetivas com questões de linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza , além de redação. As provas serão online e a redação escrita a mão.

As datas da aplicação das provas não foram divulgadas. Os candidatos podem acompanhar a atualização do cronograma no site Escola Web.

Serão aprovados os candidatos que acertarem 50% ou mais do total das questões. Os certificados serão disponibilizados 30 dias após a realização da prova.

Fonte: G1/AL