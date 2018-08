Jovem de 22 anos é encontrada sem vida no banheiro de casa

Data: 14/08/2018



No final da manhã desta terça-feira (14), a estudante universitária Thayná Karine dos Santos Silva, de apenas 22 anos, foi encontrada sem vida no banheiro de sua residência, localizada no Bairro Alto do Cruzeiro, em Arapiraca.

De acordo com as primeiras informações, familiares ainda levaram a jovem às pressas para o Hospital de Emergência do Agreste, onde foi confirmado o óbito.

O corpo de Thayná foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) em Maceió, onde será confeccionado um laudo apontando a real causa da morte.

Fonte: Minuto Arapiraca