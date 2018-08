VÍDEO: Homem é agredido após praticar ato obsceno dentro de ônibus em Maceió

Data: 14/08/2018



Passageiros de um ônibus pertencente à empresa Real Alagoas, que fazia a linha Eustáquio/Iguatemi, em Maceió, na manhã da última segunda-feira (13), flagraram o momento de revolta de uma jovem após ser assediada por um homem que teria se masturbado para ela durante o trajeto que fazia, acompanhada de amigos, até a Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

Nas imagens, é possível ver que o suspeito está com o zíper da calça aberto e tenta se proteger com uma mochila, enquanto a vítima lhe dá tapas e grita pedindo respeito. Os passageiros, indignados e tentando contê-lo, pedem que o motorista do veículo não abra a porta traseira do carro para evitar sua fuga, mas não são atendidos.

Em denúncia à Gazetaweb, uma das testemunhas do caso – que preferiu não se identificar – disse, ainda, que o motorista teria feito desdém da situação quando liberou que o homem saísse do ônibus, o que deixou os passageiros ainda mais revoltados. No momento da fuga, o veículo transitava pela Avenida Durval de Góes Monteiro. Ainda não há informações sobre o paradeiro do suspeito.

Amigos da jovem deram início a campanhas de reconhecimento nas redes sociais a fim de identificar o suspeito e denunciaram o caso à Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) sobre o ocorrido e o comportamento do motorista, que julgaram ser de conivência.

À reportagem, o órgão informou, no entanto, que tem orientado os denunciantes a entrar em contato com a Polícia Militar (PM/AL) para que confeccionem formalmente as denúncias, através do número 181, e os responsáveis sejam punidos.

A reportagem entrou em contato com a empresa proprietária do veículo, mas, até o fechamento da matéria, não obteve retorno.

Fonte: Gazetaweb