AL: Funcionários dos Correios aceitam proposta de 3,68% de reajuste salarial

Data: 15/08/2018



Os funcionários dos Correios em Alagoas aceitaram a proposta de 3,68% de reajuste salarial negociada no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). A proposta foi aceita durante a assembleia realizada na noite desta terça-feira (14) na sede do Sindicato dos Trabalhadores ECT Correios e Telégrafos, no bairro do Prado, em Maceió.

Com a decisão, a categoria encerra o estado de greve e normaliza os serviços.

“A categoria decidiu aceitar a proposta porque viu que não tinha como ir mais para frente devido a situação que o país está passando. A proposta está de acordo com a inflação do período para a categoria”, disse o presidente do sindicato, Altannes Holanda.

Altannes disse ao G1 que esse percentual será acrescentado no salário e nos benefícios dos funcionários.

Além disso, o acordo entre eles e a ECT é tambem de fazer a manutenção de todas as cláusulas do acordo coletivo, como o ticket de alimentação e plano de saúde, sem que os funcionários tenham perda de valores.

Fonte: G1/AL