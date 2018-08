MP investiga falhas no abastecimento de água potável em 6 municípios de Alagoas

Data: 15/08/2018



O Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL) instaurou inquéritos para investigar irregularidades no abastecimento de água para consumo humano em seis municípios do interior do estado. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (15).

Essas irregularidades foram constatadas durante a 8ª etapa da Fiscalização Preventiva Integrada da Bacia Hidrográfica do São Francisco (FPI), realizada em fevereiro deste ano. A maioria dos problemas é relacionada à deficiência na captação e no tratamento da água.

De acordo com as portarias publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE), os municípios alvos desses inquéritos são:

Teotônio Vilela;

Porto Real do Colégio;

Igreja Nova;

Coruripe;

Feliz Deserto;

Penedo.

Em contato com a reportagem, as assessorias de comunicação de Penedo e Teotônio Vilela ficaram de passar um posicionamento. As de Igreja Nova e Coruripe não atenderam às ligações. O G1 não conseguiu contato com a prefeitura de Porto Real do Colégio.

O secretário Municipal de Saúde de Feliz Deserto, José Derival, explicou que desde que as irregularidaes foram apontadas pelo MP, a prefeitura vem trabalhando para se adequar.

“Nós já estamos providenciando as licenças e os reparos necessários na estação de captação. Além disso, estamos fazendo a análise das amostras de água e enviando para a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, responsável pela distribuição de água. Um técnico foi contratado para resolver essas pendências apontadas pelo MP”, afirma Derival.

Segundo os textos das portarias, as equipes da FPI analisaram amostras de água potável colhidas nessas cidades e constataram a presença de coliformes fecais em todas elas. Em algumas, ainda havia a presença de Escherichia coli, que pode causar infecções no sistema urinário e nos intestinos.

Outro problema comum apontado pelo MP é a falta de tratamento da água captada, que é distribuída praticamente bruta à população, e a falta de estrutura adequada nas estações de captação.

Os municípios também não possuem outorga de uso da água, fornecida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), e licença ambiental do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA).

Além de instaurar os inquéritos, o MP ainda definiu audiências entre as prefeituras citadas, o IMA, a SEMARH e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) para discutir o assunto.

Fonte: G1/AL