Secretaria municipal de educação realiza projeto Vencendo barreiras conquistando meu espaço

Data: 16/08/2018



A Secretaria municipal de educação-Semed está realizando no Complexo educacional e esportivo Alcides Andrade – Antigo Sesi, o Projeto Vencendo barreiras conquistando meu espaço, destinados a alunos especiais do EJA- Educação de Jovens e Adultos, na qual alia as modalidades esportivas para a melhoria da coordenação motora dos alunos, com diversas atividades desenvolvidas especialmente para o público alvo do projeto.

Os alunos especiais atendidos pelo projeto, possuem “deficiente transtorno globais do desenvolvimento altas habilidades e ou superdotoção”, contando com acompanhamento nutricional e realizando diversas atividades físicas, incluindo modalidades esportivas, para melhorar sua coordenação motora, entre outras questões trabalhadas.

De acordo com a Secretária de educação Cinthia Alves, atualmente 14 alunos da rede municipal da modalidade EJA participam das atividades, que visam promover a inclusão social dos alunos com necessidades especiais. A secretária também enfatizou que a Semed trabalha para ampliar o projeto para atender mais alunos, contemplando em breve os 166 alunos da modalidade. Também agradeceu aos professores, coordenadores e todos que colaboraram para colocar em prática o projeto vencendo barreiras, conquistando meu espaço.

O projeto Vencendo Barreiras, conquistando meu espaço conta com as aulas dos professores Ramos e Ângela Cristina Pereira e com a nutricionista Carla Sampaio, tendo a coordenação de Gleide Lima, coordenadora de Educação Especial da Semed e Catarina Sodó coordenadora da EJA.

De acordo com Gleide Lima, coordenadora de Educação Especial da Semed o projeto trabalha o ser humano como um todo, incluindo a questão física e motora, além do equilíbrio interno, alimentação saudável , inserção social, entre outros; realizando as atividades de acordo com a necessidade dos alunos.

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão destacou a importância do projeto na inclusão social dos alunos especiais da rede municipal de educação, atuando na melhoria da coordenação motora, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida deles.

“ Para mim é uma satisfação muito grande que a Prefeitura de Penedo e a Secretaria municipal de Educação possam desenvolver o projeto Vencendo Barreiras, conquistando meu espaço, destinado a inclusão e inserção social dos alunos com necessidades especiais , um projeto abrangente que atenderá os 166 alunos do EJA”, enfatizou.



Fonte: Ascom