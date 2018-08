Semthas convoca beneficiarias do programa das cestas nutricionais para entrega

Data: 16/08/2018



A Secretaria municipal do Trabalho, habitação e assistência social realizará as entregas das cestas nutricionais, para gestantes e nutrizes no evento denominado Agosto Dourado que será realizado no próximo dia 21 para as nutrizes e dia 23 de agosto para as gestantes, no Auditório do SINDSPEM, a partir das 8h.

De acordo com a coordenadora do Programa das cestas nutricionais em Penedo, a Assistente Social Leidy Ane Oliveira , será uma grande ação da SEMTHAS juntamente com a Secretaria de saúde, na qual além da entrega de duas cestas nutricionais para cada beneficiaria, também ocorrerão diversas ações nas áreas de saúde e assistência social, a programação do evento será divulgada nessa sexta-feira (17).

A coordenadora do programa também informa que o Governo do Estado liberou na última quarta-feira (15,) o sistema informatizado para a entrega das Cestas nutricionais, na qual as beneficiárias deverão comparecer aos locais designados, para a liberação no sistema, com posterior recebimento de um vale, que da direito a receber as cestas nutricionais no evento Agosto Dourado.

A liberação pelo sistema informatizado ocorrerá entre os dias 16 e 22 de agosto nos locais citados no cronograma abaixo:

Cronograma:

Dias 16 e 17 CRAS Santo Antônio- Gestantes e Nutrizes dos seguintes Postos de Saúde:

Posto de Saúde Santo Antônio

Posto de Saúde Centro

Posto de Saúde Gabriel 04 e 05

Posto de Saúde Rosete Andrade

Posto de Saúde São José

Posto de Saúde José Edileno/ Mata Atlantica/Raimundinho 08

Dia 17- Das 8h as 14h Sede do Programa- NUTRIZES que realizaram cadastro no CRAS SENHOR DO BONFIM.

Dia 22 de agosto CRAS SENHOR DO BONFIM – gestantes que se cadastraram lá e são atendidas pelos Postos de Saúde:

Posto Senhor do Bonfim

Posto Vitória

Posto Cohab

Posto CACIMBINHAS

Raimundinho 09

Posto Vila Matias

Fonte: Ascom